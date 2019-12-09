В Киеве в преддверии "Нормандского саммитта" проходит анти-Зе Майдан у Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Активисты развернули плакаты с угрозами в адрес главы государства.

"Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова", "Не хрипи, бо Zeхекаешься", "Мир на условиях врага = капитулиция", "Возвращай не унитазы - возвращай Крым", "Как там Крым?", - гласят надписи на плакатах противников встречи Зеленского и Путина.

Фото: Cтрана

Напомним, противники "капитуляции" еще вчера начали акции протеста и ночевали на Банковой. Сегодня, после оглашения результатов нормандской встречи, они решат - майданить дальше или сворачиваться.

Подробности о том, что происходит сегодня в Париже и Киеве - читай в обновляемом материале "Страны". Зеленский увидится с Путиным в Париже сегодня впервые. будет две встречи: первая - на саммите всех лидеров "Нормандии" (он стартует в 17:00 по Киеву) и вторая встреча - личная поздним вечером.

По словам Зеленского, лидеры стран "нормандского формата" будут обсуждать возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.