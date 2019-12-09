Перед выходом в широкий прокат кочередной саги "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" кинокомпания Disney оповестила кинотеатры о необходимости информировать потенциальных зрителей о наличии в этом фильме визуальных эффектов и ярких вспышек света, которые могут вызвать приступы у людей, страдающих эпилепсией.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Также сообщается, что создатели девятого эпизода также уведомили Фонд борьбы с эпилепсией, чтобы выработать совместную программу информирования членов организации.

"Из-за предосторожности мы рекомендуем вам разместить на кассе на вашей официальной странице в сети, а также в других соответствующих местах (в кинотеатре - Ред.), где ваши клиенты наверняка увидят его, уведомление следующего содержания: "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" содержат несколько сцен с мерцающими огнями, которые могут повлиять на тех, кто подвержен фоточувствительной эпилепсии или имеет другие фоточувствительные расстройства", - говорится в официальном письме.

В документе не уточняется, о каких именно эпизодах идет речь.

В Украине картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера. В картине также можно будет увидеть принцессу Лею Органу в исполнении актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в конце 2016 года от остановки сердца.

Звездные войны, трейлер:

Видео: Star War

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