Титульный бой за пояс WBO в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.

Об этом заявил Эдди Хирн - промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. передает Sport Arena.

"В IBF дали нам время до апреля, чтобы мы провели бой с Кубратом Пулевым, а WBO обязала в течение полугода драться с Усиком. Спросим у WBO, можем ли мы сперва организовать бой с Пулевым.

Мы поговорим с командой Усика. Он мог бы сначала подраться с Чисорой, а потом с Джошуа. Бой вряд ли пройдет на "Уэмбли", это не лучший вариант. Отличный новый стадион сейчас у "Тоттенхэма". Они хотели принять бой с Руисом, но не смогли из-за графика, а теперь интерес восстановился", - сказал Хирн.

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии на Diriyah Arena британский боксер Энтони Джошуа победил американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе решением судей - 118:110, 118:110, 119:109.

После этой победы Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым снова завладел Энтони Джошуа. Боксеры должны провести бой за титул WBO в ближайшие 180 дней.

В своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда его соперник отказался выходить в ринг.