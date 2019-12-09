Заместитель главы канцелярии президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая должна пройти в рамках нормандского саммита.

Как заявил Тимошенко во время брифинга, двусторонние переговоры состоятся после встречи нормандской четверки. Скорее всего встреча Зеленского и Путина состоится в 20:30.

Также Тимошенко назвал состав украинской делегации в Париже. В нее вошли министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко, глава МВД Арсен Аваков.

"По необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые касаются их компетенций", - заявил Тимошенко.

Напомним, "Нормандский саммит" пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. В сети появилась информация, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "Нормандской четверки" пройдет в "Зале адъютантов" Елисейского дворца.

Также мы сообщали, что на встречу с Владимиром Зеленским российский президент может прийти с главой "Газпрома" Миллером и главой Минэнерго Новаком.