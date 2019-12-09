В Киеве силовики задержали 19-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве с нее денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской городской прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательстве у нее денежных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивление, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее. После этого он потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в интернете фотографии школьницы в обнаженном виде.

По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ полиции Украины, подозреваемого удалось установить и задержать.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней). Ему грозит лишение свободы от 8 до пятнадцати лет тюрьмы.

Также ему вменяется ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Как сообщала "Страна", в СИЗО Винницы на простыне повесился 32-летний подозреваемый в педофилии. Он был взят под стражу без права внесения залога. Его подозревали в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей.

Напомним, что в Киеве выявили подозреваемого в домогательстве к ребенку в туалете одной из школ. Он задержан.