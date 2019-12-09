Сегодня, 9 декабря, в одесский Спасо-Преображенский собор пришли сотни людей, чтобы проститься с сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным, который погиб во время страшного пожара в одесском колледже.

Об этом сообщает издание "Думская".

По данным издания с героем пришли попрощаться сослуживцы, руководство области и неравнодушные горожане.

"Сергей был очень порядочным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он жил так и погиб так", - рассказывают сослуживцы погибшего.

Как сообщается, в тот роковой день 43-летний спасатель Сергей Шатохин по приставной лестнице полез на третий этаж горящего колледжа со стороны двора. В этот момент из окна, спасаясь от огня, выпрыгнула студентка, которая сбила его с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.

Пожарный находился в крайне тяжелом состоянии. Шатохин получил обширный ушиб мозга практически со всех сторон. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не выходил из комы. Вечером 7 декабря Сергей умер в больнице. У него остались жена и трое детей.

В руководстве страны уже пообещали присвоить погибшему при исполнении спасателю звание Героя Украины. Похоронят Сергея Шатохина 10 декабря в родном селе Граденицы Беляевского района.

Все фото: dumskaya.net

Напомним, что 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

Также мы писали, что число жертв смертельного пожара в одесском колледже выросло до 12 человек.