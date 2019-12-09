Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

Читателям было интересно сравнить рост обоих президентов, поскольку их из-за этого периодически троллят в сети.

Итак, рост Зеленского и Путина примерно одинаковый - такое впечатление создается со скриншота с видеотрансляции (см.ниже).

По данным Википедии, и у Зеленского, и у Путина рост 170 сантиметров. Макрон повыше - 177 см.

Владимир Зеленский сам назвал эту цифру в интервью Дмитрию Гордону, когда некоторые стали писать, что он всего лишь 166 см: "Попрошу мои 4 сантиметра не забирать. Рост у меня 170". Эта же цифра фигурировала и в инстаграме Зе-команды во время предвыборной гонки.

Владимир Зеленский является самым невысоким лидером независимой Украины. Рост Петра Порошенко составляет 186 см. Виктор Ющенко имеет рост 185 см, Леонид Кучма 178 см, Леонид Кравчук 175 см. Самый высокий из украинских президентов — Виктор Янукович, его рост 192 см.

Соратники Зеленского говорят, что у него нет никаких комплексов в связи с ростом. Однако президента Зе уже высмеяли за фотографию с Трампами, где он встал впереди всех, якобы чтобы не выглядеть самым низким.

Также в сети обсуждали фотографии Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседа, рост которого составляет 1,92 м, и на фоне которого Зеленский выглядел совсем невысоким.

Фото: Delfi.lt

Что касается Владимира Путина, его часто пытались уличить в манипуляциях с ростом. Считается, что рост российского президента, по разным данным, от 1,70 до 1,72 м (точных официальных данных нет ни о росте Путина, ни о росте премьера Медведева). Однако пользователи сети неоднократно сравнивали его фотографии рядом с другими политиками и отмечали несоответствие.

Например, политолог Алексей Голобуцкий комментировал фотографию, где Путин стоит рядом с мэром Москвы Собяниным: "Официальные источники так и будут утверждать, что у них разница в росте - максимум 5 см! У Собянина - 177 см, но у Путина-то официально - 172 см! Хотя тут больше похоже на практически секретные неофициальные 152 см кремлевского "гиганта". Прокололись, что называется", - отметил он.

Голобуцкий также подмечал несоответствие на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым. Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них одинаковый рост - 170 см. Однако на разных фото Путин то ниже Назарбаева, то чуть выше. Политолог предположил, что Путин переобулся в обувь с платформой.

Летом прошлого года Путина высмеяли за фотографию с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, опубликованную в официальном Twitter Кремля. На снимке Путин выглядит выше Грабар-Китарович, хотя в действительности это не так - ее рост 1,73 м.

Фото: Twitter

Отметим, что президент Хорватии уже попадала в похожую сиуацию с российским премьером Дмитрием Медведевым, который еще ниже - по разным источникам, его рост от 1,62 до 1,68 см. Однако на фотографиях со встречи в 2018 году оба политика одного роста.

У Путина заявили, что он пожал руку Зеленскому.

Также уже известно, что Путин и Зеленский на встрече Нормандской четверки будут сидеть друг напротив друга.