В понедельник, 9 декабря в день конференции Нормандской четверки, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении спортивные санкции в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

По данным RT, исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.

Таким образом на летней Олимпиаде-2020 делегация России снова может выступить под флагом олимпийского движения.

Решение по участию сборной России в Евро-2020 в УЕФА еще не огласили.

Как сообщала "Страна", в Международном олимпийском комитете намеревались дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря и уже потом подумать о санкциях в отношении России.

В прошлый раз, после аналогичного политического "допинг-скандала" в WADA тихо восстановили статус Российского антидопингового агентства. Спустя некоторое время после "дисквалификации", за восстановление российского антидопингового ведомства проголосовали большинство членов исполкома международной организации.

Напомним, что Порошенко объявил, что сдаст анализы на допинг перед дебатами с Зеленским. Его результаты широкой публике до сих пор так и не огласили.

Подробно о сути конфликта и реакции России читайте в нашем материале WADA-зрада.