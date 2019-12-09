В Черниговской области трое школьников отравились неизвестным веществом, в результате чего погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации.

"В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер. Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу. Какое вещество употребили дети, пока не ясно. В данный момент выясняются обстоятельства трагедии. Правоохранители открыли уголовное дело.

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