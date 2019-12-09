Власти Самары поздравили горожан с "Новым 2015 годом". Фото
В российской Самаре власти поздравили местных жителей "С Новым 2015 годом". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пост в соцсети местной жительницы.
Жительница Самары разместила на своей странице "Вконтакте" фото городской елки с размещенным под ней плакатом "С Новым 2015 годом!". Правда рядом с ним был размещен точно такой же, но с надписью "С Новым 2020" годом".
Как сообщает агентство, местные власти уже в курсе этого казуса и пообещали исправить ситуацию.
Фото: соцсети
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