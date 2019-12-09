На территории военной части в Ужгороде военнослужащие устроили поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

"Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря, около 19:20", - сказано в сообщении.

Как рассказали медики, в больницу был доставлен на скорой 52-летний военный. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

Согласно предварительным данным, у военнослужащих ВСУ по контракту - 31-летнего и 52-летнего мужчин возник конфликт. В разгар ссоры младший служащий и нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

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