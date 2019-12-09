За 11 месяцев 2019 года в Украине было зафиксировано 65 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Отметим, если пересчитать на количество дней за 11 месяцев, то, получается, что на журналистов нападали каждые пять дней в текущем году.

По словам Томиленко, в ноябре было зафиксировано 5 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего силу применяли в Киеве и области - 3 случая, а также в Тернопольской области и в Николаеве. В целом за 11 месяцев 2019 года было зафиксировано 65 случаев физической агрессии в отношении украинских журналистов. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Как отмечается, одним из самых дерзких стало нападение на журналиста издания "Центр журналистских расследований" Артема Квашина, которое произошло 13 ноября в селе Дударков, Киевской области. Артем вместе с коллегами приехал в Дударков, чтобы задать несколько вопросов председателю села относительно коррупционных действий, к которым, вероятно, причастен чиновник. Однако разговора не получилось - завидев журналистов и крестьян, которые пришли на встречу, сельский голова сел в машину и так стремительно уехал, что сбил нескольких односельчан. Зато Артем Квашин вообще оказался на капоте машины, проехав так немалое расстояние.

"Глава даже пытался выкрутить руль, чтобы сбросить Артема под колеса. Но, к счастью, он удержался, начал стучать кулаком по стеклу и авто остановилось. Далее на помощь прибежали местные активисты, которые стали очевидцами происшествия. Вызвали полицию, написали заявление, нас признали потерпевшими, ведется следствие", - рассказала в комментарии НСЖУ коллега Артема, Дарья Квашин. - К счастью, ни Артем, ни съемочная техника несмотря на всю экстремальность не пострадали. Однако ситуация была просто ужасной - если бы Артем не удержался и соскользнул с капота, то оказался бы под колесами авто, мчавшегося на большой скорости. Последствия даже страшно представить".

"Ежемесячно в "Индексе физической безопасности журналистов" мы фиксируем все новые и новые случаи атак на журналистов. В то же время, мы хотим фиксировать прецеденты эффективных расследований и надлежащих наказаний нападающих", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - В ноябре, после проведения специальных парламентских слушаний по безопасности журналистов, отмечаем, что Национальная полиция оперативно реагирует на сообщения о препятствовании и сразу открывает соответствующие уголовные производства. Но ситуация с безопасностью журналистов в Украине остается тревожной".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии против журналистов в Украине. "Индекс..." отслеживают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Факты физической агрессии в отношении журналистов в ноябре 2019 года:

Юрий Коваленко, оператор ТРК "Украина", Киевская область

7 ноября в Вишневом Киевской области, директор местного ООО препятствовал съемочной группе телеканала производить съемку. Артем Квашин, журналист Центра журналистских расследований, Киевская область,

13 ноября в селе Дударков Киевской области сельский глава Николай Гуральник на автомобиле наехал на журналиста, когда тот пытался поставить вопрос о коррупции. Алла Жизневская, корреспондент телеканала ZIK, Киев,

11 ноября корреспондент Zik Алла Жизневская получила ожоги лица и руки во время освещения митинга под судом в Киеве. Съемочная группа "1 + 1", Тернопольская область,

25 ноября в Борщевской РГА возник конфликт между работниками администрации и журналистами телеканала "1 + 1", последних силой удерживали в закрытом кабинете, препятствуя съемке. Александр Влащенко, корреспондент издания "Новости N", г. Николаев

Вечером 30 ноября в Николаева напали на корреспондента - неизвестный догнал журналиста возле его подъезда, разбрызгал в глаза газ из баллончика и нанес несколько ударов в лицо.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее сообщалось, что журналисты против усиления рычагов давления власти на СМИ.

Также мы писали, что в НСЖУ осудили нападение на николаевского журналиста Влащенко.