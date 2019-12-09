Двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в Бориспольском районе Киевской области. Автомобиль совершил наезд на них и затем протаранил бетонную опору. Об этом сообщается на сайте региональной Нациполиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Бориспольском районе, возле села Старый. По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ" совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу", - рассказали в полиции.

После наезда автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой. В результате этого опора рухнула на автомобиль.

Уточняется, что 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

Фото: kv.npu.gov.ua

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