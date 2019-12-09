Утром 9 декабря в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а человек выпрыгнул из окна. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Ранним утром свидетелем трагедии стал случайный прохожий. Он услышал звуки падения и затем увидел, что под высоткой лежит тело человека без признаков жизни. Около 06:30 свидетель сообщил о случившимся на линию экстренных служб.

Правоохранители установили, что погибший жил в этом доме на восьмом этаже. По словам родителей парня, он страдал от психических расстройств. Самого происшествия они не видели, лишь слышали странный шум, так как парень был сам в комнате.

Во время осмотра помещения была найдена записка с непонятным текстом "Люблю тебя мама. Я Геркулес". Погибшему было 22 года. На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

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