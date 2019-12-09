Из-за сложных метеоусловий расписание рейсов, которые отправляются из аэропорта Запорожья, было изменено. Несколько рейсом вообще отменили. Об этом говорится на странице КП "Международный аэропорт Запорожье" в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 9 декабря 2019 года в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным онлайн-табло, авиаперевозчики МАУ и SkyUp отменили два рейса Запорожье - Борисполь.

До этого синоптики предупреждали о том, что ночью и утром в Запорожье будет туман, местами слабый гололед.

Скриншот: Facebook/КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

Ранее сообщалось, что из-за тумана на трассе "Одесса - Киев" произошло три масштабных ДТП, столкнулись 11 машин. Один человек погиб.

Также мы писали, что в Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного тумана и дождя.