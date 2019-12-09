В переговорах на "Нормандском саммите" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным примет участие и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Уточняется, что во время переговоров также будет присутствовать и глава Минэнерго России Александр Новак.

"Оба примут участие", - добавил источник.

Напомним, встреча глав двух государств состоится в Париже в рамках нормандского саммита.

Как сообщалось, встреча "нормандской четверки" пройдет в понедельник, 9 декабря, в столице Франции. Опубликован график встреч Зеленского во время Нормандского саммита в Париже.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин встретится с Зеленским в "Зале адъютантов", а с Макроном в "Золотом зале" Елисейского дворца.