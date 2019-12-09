Украинский госконцерн "Укроборонпром" оказался на 71-м месте в рейтинге топ-100 самых крупных продавцов оружия в мире в 2018 году. Об этом говорится на сайте Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как сообщается, "Укроборонпром" занял 71-е место, его продажи составили 1,3 млрд долларов. В позапрошлом году украинский концерн находился на 81-м месте с продажами в 1,02 млрд долларов.

В том-100 доминируют американские компании. Пятерку лидеров рейтинга занимают исключительно компании, расположенные в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

У России объем продаж оружия 10-ти компаний в рейтинге 2018 составил 36,2 млрд долл. - незначительное снижение на 0,4% по сравнению с 2017.

В 2018 совокупный объем продаж вооружений 27-ми европейских компаний, входящих в рейтинг SIPRI топ-100, незначительно вырос и составил 102 млрд долл. Продажи оружия компаниями, базирующимися в Великобритании, упали на 4,8%, до 35,1 млрд долл., тем не менее оставаясь самыми высокими в Европе.

Напомним, объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира в 2018 году увеличился на 4,6% по сравнению с 2017 и составил 420 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава "Укроборонпрома" с литовским паспортом Абромавичус получил от СБУ доступ к гостайне.

Также мы писали, что зарплата Найема в "Укроборонпроме" в десять раз больше, чем у его шефа Абромавичуса.