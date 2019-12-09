В сети появилось видео парня, который метнул яйцо в экс-президента Украины Петра Порошенко во время выступления на собранном им же Майдане.

Ролик опубликован на странице Андрея Самошкина, который и виден на этом ролике в качестве метателя яйца.

На видео можно рассмотреть, что он успел бросить на сцену несколько яиц.

Напомним, инцидент произошел в Киеве, в воскресенье, 8 декабря. Яйцо прилетело на сцену, где выступал Порошенко, сразу после окончания исполнения гимна. Экс-президент как раза бодро произнес в микрофон: "Слава Украине!". В эту секунду яйца и полетели из толпы на сцену.

После бросков Самошкина задержали.

Андрей Самошкин, как указано на его Facebook, живет во Львове. При нем было журналистское удостоверение издания "Правовой контроль". Главный редактор "Контроля" Артур Журбенко подтвердил, что Самошкин работает в издании.

"Редакция разрешает своим спецкорам заниматься только вышеперечисленными темами.

Но при этом, каждый остается гражданином своей страны и волен делать то что посчитает нужным.

Если спецкор Правового Контроля решил проявить свою активность, он это делает как гражданин, а не как спецкор.

Редакция ответственности за такие поступки #НеНесет!)

Я как гражданин потешился факту полета яйца в лицемерного политика Порошенко. Но как руководитель сми рессурса - не одобряю такого поведения!", - написал Журбенко в Facebook.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко распорядился поймать метателя яиц на сцену Майдана.

Также мы сообщали, что на Банковой участники Порох-майдана установили бочки, чтобы греться.