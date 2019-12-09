Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "Нормандской четверки" пройдет в "Зале адъютантов" Елисейского дворца в Париже. Об этом сообщает Теlegram-канал Пул N3.

В то же время, по данным канала, Путин должен встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в "Зале послов", а с президентом Франции в "Золотом зале".

Скриншот: t.me/dimsmirnov175/7912

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит глав государств-участников "Нормандского формата". Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского будут непродолжительными.

Также мы писали, что Путин везет для Украины "грузинский сценарий" и не пойдет ни на одну уступку. Россия не собирается идти на компромисс с Украиной, и намерена занять на "Нормандском саммите" жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.