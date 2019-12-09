Сегодня в Париже пройдет саммит "нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным.

Они будут обсуждать вопрос урегулирования на Донбассе.

По данным опросов, личное общение Зе и Путина одобряет большинство украинцев, которые в массе своей хотят окончания войны. Против - националисты и близкие к ним политические силы, сосредоточенные главным образом вокруг персоны экс-президента Порошенко.

Противники "капитуляции" 8 декабря начали акции протеста и ночевали на Банковой. А после оглашения результатов нормандской встречи они решат - майданить дальше или сворачиваться.

Главный вопрос - подпишется ли Зеленский под выполнением политической части Минских соглашений. И какой по этому поводу будет позиция Франции и Германии (российская точка зрения более-менее известна).

С Путиным Зеленский увидится дважды за этот день: первый раз на саммите всех лидеров "Нормандии" (он стартует в 17:00 по Киеву) и второй раз - на личной встрече с российским президентом уже более поздним вечером.

"Страна" следит за событиями этого насыщенного дня.

Текстовая трансляция

12:56 Замглавы АП Кирилл Тимошенко подтвердил встречу Путина и Зеленского после саммита "четверки". Он также рассказал о составе украинской делегации по газу. Это министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «Нормандської четвірки», заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.



Детальніше: https://t.co/aYqo9aFTlg pic.twitter.com/SmtWmCU4cw — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

12:47 "Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова", - новый плакат на Банковой грозит смертью президенту Зеленскому.

12:43 Тем временем на Банковой - несколько десятков человек. Народу, по сравнению со вчерашним вечером, почти не осталось. Видимо, берегут силы для вечерних акций.

Многие из них кушают.

12:38 Интересно, что во Франции сегодня - масштабная забастовка по поводу пенсионной реформы. Украинские журналисты, которые приехали в Париж, уже столкнулись с тем, что персонал гостиниц отказывается, к примеру, гладить им рубашки из-за забастовки.

12:35 Телеграм-канал "Политика Страны" публикует варианты развития событий сегодня на встрече четверки в Париже по Донбассу.

1. Наиболее вероятный вариант: договоренности об обмене пленными и/или о разведении войск плюс декларация о намерении продолжать диалог, но без какой-либо конкретики и без реальных решений по принципиальным моментам (выборы, особый статус, Конституция, граница).

2. Менее вероятный вариант - провал переговоров, отсутствие каких-либо договорённостей вообще.

3. Также менее вероятный вариант - прорыв в переговорах, принятие решения по принципиальным вопросам (выборы, особый статус, Конституция, граница).

Отдельно будет рассматриваться газовый вопрос. Здесь вероятность того, что стороны придут к компромиссу (или хотя бы его значительно приблизят) значительно выше. Но если переговоры по Донбассу закончатся провалом (вариант 2), то и перспективы газовых договорённостей ухудшатся на фоне усиления взаимного недоверия.

12:31 На встречу в Нормандском формате поехал Арсен Аваков. Об этом в Facebook пишет журналистка Алеся Бацман.

12:25 Ульяна Супрун, которая вчера призывала к революции, дала Владимиру Зеленскому совет накануне встречи в Нормандском формате - "мочить Путина".

12:07 Сегодня выяснится еще один важнейший вопрос нормандской встречи. Он не о Донбассе и не о газе. После первых совместных фото мы узнаем, кто выше - Путин или Зеленский?

Оба политика не обладают выдающимся ростом. Поэтому находятся примерно в одной "весовой категории".

11:34 Антикоррупционный активист и замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем у себя в Facebook по сути призвал не интегрировать Донбасс.

Он напомнил о решении главы ФРГ Конрада Аденауэра не объединяться с ГДР в 50-х годах и заявил, что тот был прав. Эту историю Найем озаглавил "Вместо советов накануне Нормандии".

Правильной альтернативой Найем считает не воссоединение страны, а вхождение ее "правильной" части в западные структуры, куда устремилась в свое время и ФРГ - в НАТО и Евросоюз.

Правда, здесь аналогия хромает на обе ноги: Украину не берут ни туда, ни туда. Хотя после Евромайдана, на который призвал выходить сам Найем, прошло уже шесть лет.

11:29 Встреча Путина и Зеленского пройдет уже после Нормандской четверки и, судя по составу участников, будет касаться конкретно вопросов газа. Российские СМИ сообщают, что вместе с Путиным на встречу придут глава Газпрома Миллер и министр энергетики России Новак.

Таким образом, газовые переговоры как бы разделяются по времени с вопросом Донбассом. Мол, поговорили в рамках "четверки" по Донбассу, дали итоговый брифинг, с темой закончили и перешли к газу.

"Вопрос газа (который нужно решить максимально быстро, чтоб с нового года не было проблем) все стороны действительно заинтересованы отделить от куда более проблемного вопроса Донбасса, который решить быстро точно не получится. Хотя, как мы уже писали, в случае полного провала переговоров в рамках "четверки" и по газу будет договориться сложнее.

По газу на данный момент остаются два проблемных момента - тариф на транзит российского газа через украинскую ГТС и вопрос урегулирования судебного спора в Стокгольмском арбитраже. Остальные моменты более-менее уже утрясли", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

11:21 В Париже сейчас дождливая погода. Об этом говорит и Google, и передают журналисты, которые ждут исторических для Украины событий.

Фото - телеграм Андрея Павловского

11:19 Путин прибудет в Елисейский дворец в 15:00. К этому времени уже начнется личная встреча Макрона и Зеленского.

11:09 Нормандская встреча - сегодня тема №1 в соцсетях, как в Украине, так и в России.

"Если Украина не пойдет навстречу Донбассу, нам придется войти в Киев и покончить там с анархией", - грозит в Facebook Владимир Жириновский и пугает "разделом Украины".

10:38 Интересно, что сразу после встречи двух президентов, глава МИД России Сергей Лавров отправляется в США.

10:35 Журналисты из пула Владимира Путина опубликовали названия залов Елисейского дворца, где пройдут двусторонние встречи лидеров "четверки".

10:30 С чем украинский президент едет на саммит - "Страна" уже анализировала в материале о нормандской встрече в Париже 9 декабря.

А сегодня российские СМИ сообщили, что Путин везет лидерам "четверки" грузинский сценарий - когда дипломатические отношения двух стран отсутствуют, однако торговля идет и двусторонние отношения отличаются прагматизмом.

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