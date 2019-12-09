Почти две сотни ДТП произошло в Киеве в течение минувших выходных, 7 и 8 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.

"В Киеве с 7 декабря по 8 декабря произошло 189 ДТП без пострадавших и 9 ДТП с пострадавшими", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Также сообщается, что за субботу и воскресенье на дорогах Киевской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в ночь на воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на Владимирском спуске в результате столкновения автомобилей один человек погиб, еще четыре получили травмы.

Также мы сообщали, что появились фото с места ДТП в Броварах, где у пары на мотоцикле был один шлем на двоих.