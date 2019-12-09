В Черниговской области трое детей отравитлись каким-то неизвестным ядом, в результате чего один ребенок скончался в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Черниговской области, передает УНН.

Дети были доставлены в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" 8 декабря 2019 года в 16:00.

Все они из села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают на разных улицах.

Двое детей - 2005 г.р. и 2007 г.р. - находятся в состоянии средней тяжести. Ребенок 2010 г.р. - умер в реанимационном отделении ЦРБ.

Окончательный диагноз устанавливается. По предварительной информации, трагедия произошла на улице Зеленая в селе Стахорщина.

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