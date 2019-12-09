Голосование по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе могут провести в течение этой недели. Такое заявление сделал глава юридического комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер, сообщает NBC.

"Мы, вероятно, представим статьи об импичменте Комитету позже в течение недели", - сказал Надлер.

По словам главы юридического Комитета, обвинения вероятно будут касаться возможных злоупотреблений Трампом властью, попыток препятствовать расследованию в Конгрессе США. Как отметил Надлер, многие детали статей об импичменте еще не доработаны и Комитету необходимо провести консультации по всем вопросам.

Также больше ясности могут внести результаты совместных слушаний демократов и республиканцев, которые состоятся в юридическом Комитете в понедельник, 9 декабря.

Ранее "Страна" писала от том, что комитет Палаты представителей утвердил отчет об импичменте Трампа.

Также мы сообщали, что юридический комитет Палаты представителей признал, что процедура импичмента для Трампа обоснована.