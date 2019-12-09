"Окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться". Такое опасение высказали европейские дипломаты в связи с падением популярности президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки саммита лидеров "Нормандской четверки".

По словам собеседников агентства, Владимир Зеленский теряет популярность из-за его предполагаемой связи с олигархом Игорем Коломойским, а также из-за проводимых в Украине экономических реформ. Отмечается, что президент Украины добился, чтобы его план мирного урегулирования на Донбассе поддержали церковь и военные, но важнее всего для него заручиться поддержкой президента России Владимира Путина.

Напомним, встреча "Нормандской четверки" состоится сегодня, 9 декабря. Также стало известно, когда состоится встреча Зеленского и Путина в Париже.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин везет для Украины "грузинский сценарий" и не пойдет ни на одну уступку.