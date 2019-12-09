Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит глав государств-участников "Нормандского формата". Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского будут непродолжительными.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник из числа организаторов.

По его словам, встреча двух лидеров пройдет непосредственно после заседания "Нормандской четверки". Перед саммитом Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Источник также предполагает, что переговоры всех членов нормандского саммита не продлятся более трех часов.

Планируется, что "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в "нормандском формате", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

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