В Азовском море сформировали новый дивизион ВМС Украины
Новый дивизион надводных сил в Азовском море сформирован Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Воронченко, пунктами базирования нового дивизиона стали порты Бердянск и Мариуполь.
В настоящее время в состав дивизиона входят четыре судна:
- поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500);
- морской буксир "Корец" (A830);
- малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
- малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".
Также в пресс-центре Командования ВМСУ отмечают, что очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".
Ранее "Страна" писала о том, что президент Франции наградил орденом командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Также мы сообщали, что ВМС Украины испытали бывшие в употреблении военные катера из США.
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