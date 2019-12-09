Новый дивизион надводных сил в Азовском море сформирован Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Воронченко, пунктами базирования нового дивизиона стали порты Бердянск и Мариуполь.

В настоящее время в состав дивизиона входят четыре судна:

поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500);

морской буксир "Корец" (A830);

малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";

малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

Также в пресс-центре Командования ВМСУ отмечают, что очередной построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) получил название "Костополь".

Ранее "Страна" писала о том, что президент Франции наградил орденом командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Также мы сообщали, что ВМС Украины испытали бывшие в употреблении военные катера из США.