До 12 человек выросло число погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. За минувшую ночь спасатели обнаружили под завалами сгоревшего здания тела еще двоих погибших. Одно тело извлекли в 00:35, а второе - в 05:15. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Всего в результате пожара погибло 12 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 08:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек. 9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время смертельного пожара.

Напомним, пожар вспыхнул в колледже утром 4 декабря. Огонь быстро распространился по старому зданию. Руины здания продолжали тлеть даже в то время, когда пожарные уже начали разбирать завалы.

Ранее "Страна" сообщала, что на время расследования причин пожара в Одессе отстранят главу спасателей области и его зама.

Также мы сообщали, что в сгоревшем одесском колледже не было никакой пожарной сигнализации.