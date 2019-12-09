В российском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился пассажирский самолет SSJ с неисправным бортовым оборудованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Уточняется, что лайнер следовал из Челябинска в российскую столицу. Как выяснилось, во время полета была зафиксирована неисправность. Пилот о ней сообщил уже во время снижения.

"Посадка прошла в штатном режиме", - добавил источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет. В настоящее время выясняются причины неисправности.

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