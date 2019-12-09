Около 20 человек пострадали в результате извержения вулкана, которое началось 9 декабря на новозеландском острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии, на момент начала извержения вулкана Уайт-Айленд около него находилось порядка 50 человек.

Фото: edition.cnn.com

"Первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находилось около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50", - заявили в полиции Новой Зеландии.

Уточняется, что некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

Полиция работает в контакте с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции после извержения вулкана.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что примерно 100 человек находились вблизи вулкана Уайт-Айленд, когда произошло извержение.

"На данном этапе мы считаем, что около 100 человек были рядом или на острове, некоторые из них пропали без вести", - заявила Ардерн.

По ее словам, около 20 человек получили ранения. Она уточнила, что еще слишком рано говорить, насколько серьезны травмы. Однако, добавила она, очевидно, что среди пострадавших есть туристы.

Фотографии с официального сайта геологической информации Новой Зеландии GeoNet показали огромный шлейф белого дыма, поднимающийся над островом.

"Кратковременное извержение вулкана Whakaari / White Island произошло около 14:11 по местному времени (9 декабря 2019 года). Активность, по-видимому, уменьшилась после извержения. Уровень вулканической тревоги теперь снижен до 3", - объявила GeoNet в своем официальном Твиттере.

По данным сайта GeoNet, ежегодно остров посещают более 10 тысяч человек.

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