Пранкер "Джокер" написал главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и сообщил, что располагает информацией для начала уголовных производств, однако предоставит ее еще не скоро. Об этом сам Холодницкий рассказал в эфире телеканала ICTV.

"Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора (вместо собственного фото в профиле, он использует фото Руслана Рябошапки - Ред.). Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - рассказал Холодницкий.

При этом глава САП объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, "разоблачения" пранкера не могут быть использованы следствием.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Галина Михайлюк рассказала Джокеру, как ее оклеветал Арахамия.

Также мы сообщали, что Арахамия заявил, что купил в подарок пранкеру Джокеру бутылку виски и вручит ее после Нового года.