Сегодня, 9 декабря, в столице Франции пройдет встреча глав государств-участниц "Нормандского формата". Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне вылета в Париж объявил о красных линиях, которые не намерен пересекать Киев на этих переговорах.

Об этом глава МИД сообщил в своем официальном Twitter.

"...Нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - написал Вадим Пристайко.

Так же он считает, что важным будет добиться реального полного прекращения огня.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - уточнил Пристайко.

Фото: twitter.com/VPrystaiko