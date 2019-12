В конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019" победила 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. Это уже третья "Мисс Вселенная" из ЮАР за историю существования конкурса.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия. За звание самой красивой женщины Вселенной боролись 90 победительниц национальных конкурсов красоты из разных стран.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A