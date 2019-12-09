В конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019" победила 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. Это уже третья "Мисс Вселенная" из ЮАР за историю существования конкурса.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия. За звание самой красивой женщины Вселенной боролись 90 победительниц национальных конкурсов красоты из разных стран.

Фото: facebook.com/MissUniverse

Что известно о новой Мисс Вселенная

Фото: Instagram

Зозибини Тунци 26 лет, она родом из города Тсоло в местном муниципалитете Мхлонтло провинции Восточная Капская провинция Южной Африки. Кроме английского, она говорит на языке коса, который является одним из официальных языков ЮАР.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Зозибини активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов. также она является защитником природной красоты и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

Фото: Twitter

Во время конкурса на вопрос о том, что самое важное, чему нужно учить молодых девушек, Зозибини ответила "лидерство"."Это то, чего не хватает в молодых девушках и женщинах в течение длительного времени, не потому, что мы этого не хотим, а потому, что общество назвало женщин такими. Я думаю, что мы самые влиятельные существа в мире, и нам должны быть предоставлены все возможность", - сказала Тунци.

Фото: Instagram

Что представляет из себя конкурс Мисс Вселенная

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Главные этапы отбора - это предварительное соревнование и интервью с членами жюри.

Участницам конкурса запрещается выходить замуж или состоять в гражданском браке во время подготовки и проведения конкурса, а победительница не имеет права вступать в серьезные отношения на протяжении года - на срок действия контракта. У участниц не должно быть судимостей, каких-либо проблем с правоохранительными органами, а также фотосессий в стиле ню. За сокрытие информации о себе или нарушение правил предусмотрен денежный штраф.

Победительнице конкурса по условиям полагается получает контракт сроком на один год и призовой пакет, в который входит 250 000 долларов, ежемесячная зарплата в размере 3000—5000 долларов, услуги стилистов, гардероб, двухлетнее обучение со стипендией на актерских курсах в New York Film Academy. Мисс Вселенная в течение года живет в элитном районе Нью-Йорка в апартаментах, выделенных ей организацией конкурса. Она посещает светские мероприятия в США, ездит по миру с благотворительной деятельностью и посещает национальные конкурсы красоты в качестве жюри.

Конкурс "Мисс Вселенная" был впервые показан по национальному телевидению США в 1955 году. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

на "Мисс Вселенная 2019" Украину представляла 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, ставшая победительницей национального конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2019". Она не вошла в топ-20.