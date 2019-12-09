Завтра, 10 декабря, состоится визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон, и в Белом доме не исключают возможности его встречи с президентом США.

По крайней мере администрация Дональда Трампа работает над таким вариантом, как заявил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим. Во время встречи у сторон будут общие разговоры о контроле над вооружениями", - уточнил О'Брайен в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о цели визита, он заявил, что речь идет о "взаимности".

"Когда Помпео приезжал в Россию, Путин видел его. Одна из вещей, о которых мы говорили с китайской и российской стороной - мы хотим взаимности. Путин встретился с Помпео. Я думаю, с точки зрения взаимности - это то, что мы ищем. Но мы также ищем и некоторые другие вещи. Посмотрим, сможем ли мы их получить",- добавил советник.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел России подтвердило проработку визита Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что Лавров заявлял о том, что Россия даст зеркальный ответ на действия США по РСМД.