В океанариуме американского штата Теннесси весьма оригинально подошли к Рождеству-2019. Здесь, в качестве батарейки использовали электрического угря, что бы зажечь гирлянды на Рождественской елке. Эксперимент удался на все сто и дети, собравшиеся возле аквариума были просто в восторге.

Видео размещено на официальном Youtube-канале океанариума.

Аквариум, в котором обитает угорь по кличке Мигель Уотсон, соединили при помощи специальной системы со стоящей рядом Рождественской елкой. После каждого разряда Мигеля огни на елке начинали гореть.

Видео: Tennessee Aquarium



Мигель генерирует электричество во время поиска пищи, а также тогда, когда он взволнован или сердится. В последнем случае елка вспыхивает намного ярче.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп патриотично украсила Белый дом на Рождество.

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