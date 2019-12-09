Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет саммит "Нормандской четверки" на который возлагают большие надежды по достижению мира. Однако, они могут оказаться абсолютно тщетными, а сам саммит закончиться, по сути, ничем.

Россия не собирается идти ни на какие уступки Украине, и намерена занять на "Нормандском саммите" жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом изданию "Коммерсант" сообщил на анонимных условиях источник в российских госструктурах, который занимается подготовкой к поездке Путина в Париж.

"Для Украины эта встреча политический акт, а для нас - рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - отметил российский чиновник.

По его словам, Кремль не приемлет намерение Киева отредактировать минские соглашения, и представители сепаратистов на Донбассе согласны с такой позицией. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе, отметил собеседник.

В России рассчитывают на то, что на безальтернативности минских соглашений будут настаивать также Франция и Германия. Поэтому единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.

Кремль, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Россия согласна на реализацию "грузинского сценария" в отношениях с Украиной. Пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.