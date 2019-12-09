Сегодня, 8 декабря, на Лесном массиве Киева автомобилист за рулем Skoda пытался припарковаться - в результате сбил женщину, сдавая назад. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По утверждению очевидцев, искавший место для парковки водитель не видел женщину-пешехода, которая обходила его машину сзади. Толчок был не слишком сильным, однако вследствие него женщина упала и, ударившись об асфальт, скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают подробности ДТП.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Фото: Facebook/Киев Оперативный

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