В итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия, Италия) состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире, сообщает umbria24.it.

Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино, созданную из более чем 700 неоновых огней, соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 метров. Верхушку елки украшает рождественская звезда, меняющая цвет каждые 5 минут.

Неоновую елку зажигают над Губбио 38 лет подряд, по инициативе группы волонтеров. В 1991 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая новогодняя елка в мире. В 2014 году елку лично зажег Папа Римский Франциск.

В этом году авторы проекта предлагают всем желающим "усыновить" огонек на этом рождественском дереве и посвятить его близкому человеку. Все вырученные средства будут переведены в пользу гуманитарного фонда Save The Children.

Полюбоваться уникальной новогодней елкой можно будет до января.

Фото: twitter.com

Видео: youtube.com

Напомним, что главную елку Украины украсят уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что в Испании нарядили самую дорогую рождественскую елку в мире.