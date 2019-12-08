В центре Киева на улице Банковой возле здания Офиса президента продолжается акция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить "зрады" во время переговоров в "нормандском" формате.

Возле ОП осталось около 350 человек, хотя в начале акции набралось не менее 2000 человек. Оставшиеся разбили перед Офисом президента палатки, в которых раздают печенье и наливают чай, а также установили сцену, с которой выступают музыкальные коллективы.

Чтобы попасть к протестующим, нужно пройти через кордон силовиков, которые проводят фильтрацию входящего актива, сообщает корреспондент "Страны".

"Страна" ведет онлайн-репортаж с митинга на Банковой.

Фото: Страна.ua

В пресс-службе полиции Киева заявили, что правоохранители будут следить за правопорядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать нормы действующего законодательства.

"Акция под Офисом президента Украины продолжается. В настоящее время там находится около тысячи человек. Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленных правил поведения", - говорится в обнародованном полицией сообщении.

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что на Банковой участники Порох-майдана установили бочки, чтобы греться.

Также мы писали о том, что полиция сообщила о числе участников Порох-майдана и акции на Банковой.