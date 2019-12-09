Основными темами планируемой 10 декабря в Вашингтоне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, как ожидается, станут контроль над вооружениями, ситуация в Сирии, Украина и Венесуэла. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Официальное лицо сообщило, что Помпео и Лавров, вероятно, обсудят наиболее актуальные темы, по которым между двумя странами существуют разногласия, включая вопросы, связанные с Украиной, Сирией, Венесуэлой и контролем над вооружениями", - пишет газета.

Может ли состояться встреча Лаврова и Трампа, газете неизвестно. Белый дом не прокомментировал изданию эту информацию.

Напомним, что Трамп признавался Лаврову, что Вашингтон вмешивался в выборы в других странах.

Также мы писали о том, что Помпео призвал вернуться к диалогу с Россией.