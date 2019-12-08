Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на выгодных условиях в ближайшие месяцы. Об этом чиновница написала в Facebook.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила Маркарова. Она также привела твит посла ЕС в Украине Матти Маасикаса о том, что договоренность Украины с МВФ о программе финансирования откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Фото: facebook.com

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

Напомним, что МВФ предоставит Украине $5,5 миллиардов.

Также "Страна" разбиралась, что значит положительное решение по кредиту от МВФ и куда пойдут эти деньги.