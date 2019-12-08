Сегодня, 8 декабря, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинских политиков поддержать действия президента Украины Владимира Зеленского на парижской встрече лидеров "нормандской четверки".

Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на речь отставного украинского чиновника и бывшего президент Грузии в прямом эфире телеканала "Украина".

Михаил Саакашвили. Фото: ria.ru

"Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной", - заявил Саакашвили.

Политик сказал, что разделяет позиции Зеленского, с которыми лидер Украины выступит завтра, 9 декабря, на саммите.

Саакашвили призвал всех помолиться за успех Украины на переговорах, вместе с тем предав критике действия тех украинских политиков, которые собирают народ на локальном киевском "майдане" в преддверии встречи.

"Не на "майдан" надо идти, давайте пойдем вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной. Это будет достойная позиция", - отметил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также отметил, что молиться обязаны Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили рассказал, почему бросил Грузию и выехал в Украину.

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