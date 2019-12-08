Опубликован график встреч Зеленского во время Нормандского саммита в Париже
Стал известен график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится завтра, 9 декабря, в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина.
Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
График (по местному времени):
- 14:55 - прибытие в Елисейский дворец;
- 15:05 - встреча Зеленского с Макроном;
- 15:30 - встреча Зеленского с Меркель;
- 16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
- 18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.
По данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, у Путина завтра в Париже запланирована встреча с Зеленским.
Напомним, что глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "Нормандской четверки".
Также мы писали о том, что Зеленский возьмет с собой на нормандскую встречу 10 человек.