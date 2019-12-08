Стал известен график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится завтра, 9 декабря, в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина.

Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

График (по местному времени):

14:55 - прибытие в Елисейский дворец;

15:05 - встреча Зеленского с Макроном;

15:30 - встреча Зеленского с Меркель;

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

По данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, у Путина завтра в Париже запланирована встреча с Зеленским.

Напомним, что глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "Нормандской четверки".

Также мы писали о том, что Зеленский возьмет с собой на нормандскую встречу 10 человек.