Сегодня, 8 декабря, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко планирует увеличить ответственность за пренебрежение правилами пожарной безопасности. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции.

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров ряда законопроектов, которые нацелены на повышение данной ответственности.

"Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, проблемы с противопожарной безопасностью в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе", - рассказал замминистра.

Кроме того, еще один законопроект будет предусматривать предусматриваем возможность для частных предприятий заключать договоры со страховыми компаниями, которые займутся мониторингом соблюдения правил и будут уведомлять об этом ГСЧС.

"На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе", - отметил Антон Геращенко.

Замминистра также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, заявив, что полиция даст необходимую правовую оценку всем виновным.

"Кроме трагедии, мы видели и проявления настоящего героизма. Когда учительница, спасая жизнь десяткам детей, погибла сама. Также я могу сказать, что будут вопросы у полиции к другим руководителям и учителям этого заведения, которые вышли из здания сами и оставили детей в опасности", - заключил заместитель министра.

Скриншот: Facebook/Полиция Одесской области

Видео: Facebook/Полиция Одесской области

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