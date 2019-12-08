Сегодня, 8 декабря, в Броварах (Киевская область) на перекрестке улиц Грушевского и Ярослава Мудрого произошло ДТП: автомобиль столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.

В результате аварии пострадал пилот мотоцикла и его пассажир. Они были в срочном порядке госпитализированы в ближайшую больницу. По информации полиции, у них был всего один шлем на двоих. Водитель авто отделался испугом.

Подробности происшествия на данный момент уточняются. На месте работают представители полиции, скорой помощи, а также СОГ.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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