Известный юрист Андрей Портнов 10 декабря подает заявление на экс-президента Петра Порошенко о том, что тот совершил госизмену, подписав Минские соглашения в 2015 году. Об этом юрист написал в своем Telegram.

"Друзья, послезавтра подаю новое заявление о преступлении Порошенко, - государственная измена в интересах Российской Федерации при подписании в 2015 году Минских соглашений. Подробности позже", - написал Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Отметим, что 9 декабря пройдет встреча в "нормандском формате", на которой будет присутствовать президент Владимир Зеленский. При этом националисты и порохоботы заявили, что будут стоять под окнами офиса Зе до окончания встречи "Нормандской четверки".

Напомним, что НАБУ по заявлению Портнова начало расследовать дело о хищениях окружением Порошенко средств "оборонки".

Ранее Портнов заявлял, что поправки к законопроекту о ГБР приведут к реабилитации Порошенко.