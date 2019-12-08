Курьезный случай произошел с туристом из Германии вчера, 7 декабря, когда он вечером вышел прогуляться по ночному Киеву.

По информации наших источников в патрульной полиции, 40-летний немецкий подданный обратился с заявлением, что его обокрали незаметно для него прямо на Крещатике.

Он утверждает что спиртного не употреблял, смотрел город и, выйдя из толпы на Крещатике, заметил, что у него с шеи исчезла массивная золотая цепь стоимостью, по словам потерпевшего, около 2 тысяч евро, а из кармана брюк карманники вытащили паспорт гражданина ФРГ.

Как им это удалось сделать незаметно для немца при наличии верхней одежды - загадка.

Полиция завела дело по ч. 1 ст. 185 УК Украины. Потерпевшему придется задержаться в Киеве не столько из-за соблюдения формальностей с полицией по поводу кражи золотой цепочки, сколько из-за отсутствия документов, так как уехать без паспорта из Украины ему не удастся, пока посольство не поможет восстановить документы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали серийного вора, кравшего вещи из машин.

Также мы писали, что в Киеве маляр украл запас обоев для квартиры, который должен был поклеить.