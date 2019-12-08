В краеведческом музее Славянска в Донецкой области открылась выставка "Защитники Украины ХХ-ХХI веков", на которой в том числе представлены военная форма и оружие служащих дивизии немецких Ваффен СС "Галичина".

Об этом сообщает местное издание Славинфо.

Отмечается, что научный сотрудник музея Виталий Киркач рассказал, что на выставке есть то, с чего "начиналось украинское войско и чем продолжается сегодня. Есть разновидности формы УНР, Советского Союза. Представлены формы с 1941 по 1943 году и с 1943 по 1945 год. Висят также мундиры воинов УПА и дивизии СС "Галичина".

На выставке представлены образцы оружия, стрелкового, автоматического. Экспонаты были представлены поисковой организацией "Плацдарм".

"Это их коллекция и благодаря им мы имеем возможность показать вам, как формировалось войско, как развивалось оружие", - отметил Виталий Киркач.

Фото: slavinfo.dn.ua

Напомним, что Вятрович должен лично явиться на суд по делу о символике дивизии СС "Галичина".

Также мы писали о том, что под Ивано-Франковском открыли мемориальную доску в честь капитана дивизии СС Галичина.