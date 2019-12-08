Сегодня, 8 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что враждебные действия со стороны Ким Чен Ына могут привести Северную Корею к необратимым последствиям. Об этом он написал в своем Twitter.

Дональд Трамп. Фото: pravda.com.ua

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - ИФ)", - написал он в Twitter.

Также президент США добавил, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом, однако действующему лидеру государства следует заняться денуклеаризацией.

Скриншоты: Twitter/Дональд Трамп

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил о докладе Конгрессу США по итогам поездки Джулиани в Киев.

Также мы писали, что Трамп снова написал в Твиттере о разговоре с Зеленским.