На улице Банковой под Офисом президента, где проходит акция протеста накануне нормандской встречи, Нацкорпус выстроил целый дом. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дом невероятно большой и занимает немалую территорию. Что в нем будет пока неизвестно.

Фото: Страна.ua

На Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки. Полиция сообщила, что на Порох-майдан днем пришло восемь тысяч человек. А на Банковой сейчас - 2000.

С условием, что если будет "зрада" - они уже завтра, 9 декабря, заблокируют правительственный квартал.

"Страна" следит за событиями.

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