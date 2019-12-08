Сегодня, 8 декабря, премьер Гончарук поручил отстранить на время дела о пожаре в одесском колледже начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка - этим займется глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Об этом сообщает департамент коммуникации секретариата Кабинета министров.

Алексей Гончарук. Фото: 5.ua

По этому поводу Гончарук совещался с руководством Генеральной прокуратуры, Одесской областной государственной администрации, МВД, МОН и непосредственно ГСЧС.

Согласно сообщению, премьер также поручил в краткие сроки министру образования и науки Анне Новосад провести полную инвентаризацию всех учебных заведений, а представителям МОД - предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности на территории Украины.

Кроме того, Гончарук встретился с семьями погибших и пострадавших, выразил соболезнование и обещал, что государство покроет все расходы.

Наряду с этим он обсудил с Давидом Арахамией вопрос присвоения посмертного звания Героя Украины спасателю Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк, которые рисковали своими жизнями ради спасения других людей.

Напомним, что начальник ГСЧС Украины заявил, что в одесском колледже не было никакой сигнализации.

Также "Страна" писала, что, по состоянию на сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили уже 10 погибших под завалами.